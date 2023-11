Iniciada a venda de ingressos para o Rodeio de Estância Velha

Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, a cidade de Estância Velha e a região terão uma nova oportunidade de vivenciar a experiência de um grande rodeio. O 11º Estância Rodeio Show, organizado pela Prefeitura, trará além do circuito de montaria, uma programação com shows. A narração do evento fica por conta de César Paraná. Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente pelos valores de R$ 20,00 (sexta e domingo) e R$ 30,00 (sábado).

Depois de mais de 10 anos, a cidade do Vale do Sinos volta a sediar um rodeio no estilo Peão Boiadeiro. O evento ocorre no Campo do Chimarrão (avenida Brasil, 2621, bairro Lira) Na estrutura montada, os visitantes terão acesso, além de toda a pista que receberá o rodeio, à praça de alimentação, espaço kids com brinquedos infláveis e camarotes para os shows. "Será um importante resgate de um evento que já fez muito sucesso em nossa cidade, além de ser um novo momento de confraternização cultural para todos", aponta o prefeito Diego Francisco.

As entradas já podem ser adquiridas antecipadamente pelo site da Eleven360. Por lá é possível ver a programação de cada dia do rodeio.