Festival do Japão realiza 10ª edição em Esteio

O Festival do Japão RS, maior evento da cultura japonesa do Rio Grande do Sul, chega em sua 10º edição com o tema "Oiwai - celebração". A Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul, Anime Buzz e Ninja Produtora promovem o evento nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio com entrada gratuita e atrações e atividades culturais para todos os públicos.

Com muitos motivos para comemorar, o evento apresenta a temática "oiwai", que significa celebração. Há uma década, o evento inspira e compartilha a cultura japonesa com a população gaúcha, além de manter as tradições dos antepassados para as futuras gerações. A comemoração integra o público e oferece diversos shows, atrações e exposições culturais, oficinas e workshops e o melhor da culinária japonesa em três dias de eventos, com atividades para toda a família.

A edição comemorativa traz atrações que fazem parte da história do evento, como Grupo Shinsei (danças tradicionais), Requios Gueinou Doukoukai (grupo de Taikô), Awaodori Represa (Apresentação de dança Típica), Minyo (Canções Folclóricas Japonesas). Além das novidades, como o renomado mágico profissional, Sayuri Satake, outro ponto alto da programação é a presença confirmada do fenômeno da internet Olaguti, influencer japonês que compartilha suas experiências no Brasil de maneira divertida e espontânea.

A experiência gastronômica japonesa será destaque do festival, com pratos tradicionais que incluem sushi, tonkatsu, tempurá, yakisoba, takoyaki (bolinho de polvo), lámen, guioza, karaage (frango frito) dentre outros. Os visitantes poderão se deliciar com uma ampla variedade de que refletem a rica culinária japonesa.

O Festival tem entrada e estacionamento gratuitos. Na sexta-feira, o horário é das 14h às 20h. No sábado, atrações ocorrem das 10h às 21h e, no domingo, o festival ocorre das 10h às 19h. A programação completa pode ser conferida no site do evento (@festivaldojapaors).