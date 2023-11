São Leopoldo segue com alto risco para transmissão da dengue

A Secretaria da Saúde de São Leopoldo contabilizou os dados do quarto Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, o LIRAa, realizado por servidores da prefeitura entre os dias 23 de outubro e 2 de novembro, e apresentou o resultado na semana passada. O panorama constatado pela Vigilância Ambiental segue preocupante: a cidadde apresentou, pela terceira vez, alto risco para o inseto transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya.

A ação percorreu, por amostragem, todos os bairros do município, abrangendo 2.931 residências. Das 208 amostras coletadas nas casas, 128 deram positivo para a dengue. Este foi o quarto LIRAa realizado no ano.

Em 2022, foram notificados 2,4 mil casos e quatro óbitos por dengue na cidade. Neste ano, apenas 92 casos, sem óbito. No entanto, a secretária da Saúde, Andréia Nunes, alerta para o aumento das probabilidades de multiplicação dos insetos com a chegada do calor. "O período do verão, somado com chuvas, é o mais propenso para a reprodução do Aedes. Diante disso, pedimos que a população redobre seus cuidados com a água parada dentro de casa", disse.

Diariamente, pontos estratégicos como borracharias, ferros-velhos, floriculturas e cemitérios são vistoriados por agentes. Nos locais onde há casos confirmados, ou até suspeitos, a Prefeitura realiza ações de orientação e aplicação de veneno no entorno. A prática é chamada de Pesquisa Vetorial Especial (OVE), indicada pelo Ministério da Saúde como ação de bloqueio.

O próximo LIRAa ocorrerá no início de 2024. Até lá, as equipes da Vigilância seguem com as visitas de rotina nas residências e áreas de maior probabilidade. Moradores que tiverem denúncias de água parada devem contatar a Ouvidoria SUS pelo telefone 2200-0736, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.