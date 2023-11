Caxias do Sul inicia nova etapa para matrículas na rede pública

A partir de segunda-feira (13), a busca por vagas nas escolas das redes municipal e estadual de Caxias do Sul ingressa em uma nova etapa. Até 1º de dezembro, estarão abertas as inscrições para os níveis de 1º ano do Ensino Fundamental, 1º ano do Ensino Médio, 1º ano do Curso Normal e aproveitamento de estudos do Magistério, 1º ano da Educação Profissional Subsequente - Cursos Técnicos e para a Educação Infantil na faixa etária de 4 e 5 anos.