Hospital de Canoas completa um mês de plano emergencial

Após um mês do lançamento do plano emergencial de recuperação do Hospital Universitário de Canoas (HU), as medidas anunciadas já demonstram resultados positivos e refletem na qualidade dos serviços prestados pela instituição, de acordo com avaliação feita pela prefeitura de Canoas. Neste período, foi possível regularizar o estoque de insumos e medicamentos, colocar em dia os salários de médicos e retomar as cirurgias de bariátricas. Também foi realizado um mutirão de cirurgias eletivas de hérnia e já teve início um segundo para procedimentos de cateterismo.

O conjunto de ações, divulgadas em 9 de outubro, abrange o repasse de valores ao hospital, discussões para estancar os cortes financeiros do programa Assistir, aumento do repasse dos valores do Governo Federal e encaminhamento de pedidos de emendas parlamentares. O HU é referência para 150 municípios do Estado, além de atender a população de mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul em algumas especialidades específicas.

Em agendas em Brasília, na semana passada, o prefeito Jairo Jorge garantiu, junto ao Ministério da Saúde o aumento de R$ 1,2 milhão dos valores do Teto MAC a partir de outubro. A produção dos hospitais nesta área representa cerca de R$ 9 milhões, enquanto o valor que Canoas recebia da União era de R$ 7,6 milhões. A Prefeitura ainda está pleiteando o pagamento retroativo de janeiro a setembro, o que geraria um valor de R$ 10 milhões, em parcela única, para saldar dívidas com fornecedores.

"O nosso maior interesse é de manter os serviços ofertados pelos nossos hospitais sem prejuízo aos canoenses e usuários dos outros municípios para os quais somos referência, com possibilidade de qualificação e ampliação. Mas, para isso, é fundamental termos o aumento do aporte financeiro. O complemento dos valores do Teto MAC já nos garante um respiro, mas o pagamento retroativo desde janeiro é essencial para minimizar o déficit atual", destaca o prefeito, Jairo Jorge.