Estudo mostra situação dos autistas em Caxias do Sul

A Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas da Câmara Municipal de Caxias do Sul divulgou, na semana passada, dados acerca da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A apresentação ocorreu para a presidência do Legislativo e para entidades relacionadas com a causa. As informações foram compartilhadas pela Faders Acessibilidade e Inclusão, órgão estadual que emite o documento.

Os dados, que exibem um panorama de 526 autistas, correspondem ao período de 18 de junho de 2021 a 11 de janeiro de 2023. Essas informações fornecem uma visão detalhada sobre a demografia, assistência à saúde, deficiências e outros aspectos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) na cidade. A divulgação revela ainda que Caxias do Sul segue na segunda colocação do Rio Grande do Sul com maior número de carteirinhas de autista.

Os dados atualizados demonstram que, entre os documentos emitidos, 78,71% são do sexo masculino. A faixa etária mais representativa entre os casos de TEA, em Caxias do Sul, é de 2 a 3 anos. A grande maioria dos casos (90%) envolve menores de 18 anos, demonstrando a necessidade de cuidados especiais e apoio às crianças e adolescentes com TEA.

Dos indivíduos analisados, dois em cada três pesquisados possuem planos privados de assistência à saúde, enquanto os demais não possuem esse tipo de cobertura. Quando se trata de renda per capita, 14,64% dos casos têm uma renda até 1/4 do salário-mínimo, 27,95% possuem de 1/4 até meio salário-mínimo, 29,09% têm de meio a 1 salário-mínimo, e 10,27% ganham de 1 a 1 e 1/2 salário-mínimo.

Quase metade dos casos (49,43%) estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico), o que pode indicar uma busca por benefícios sociais e programas de assistência. Apenas 16% dos casos recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Conforme a presidente da Frente Parlamentar, esses dados foram divulgados no estudo fornecem uma visão abrangente do cenário do TEA em Caxias do Sul e podem orientar políticas públicas e iniciativas de apoio às famílias afetadas por esse transtorno, com o intuito de qualificar a vida tanto de quem cuida quanto de quem precisa do auxílio. "A compreensão dessas estatísticas é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA e suas famílias," pontuou Tatiane Frizzo.