Santa Cruz do Sul prepara feirão de empregos no dia 18

Programado para ocorrer em setembro e cancelado devido à instabilidade do tempo, o 1º Feirão de Empregos de Santa Cruz do Sul ocorrerá no sábado (18), no Campo do Futebol Clube Bom Jesus, entre 9h e 15h. Em caso de chuva, o evento ocorrerá no Ginásio do Bom Jesus, ao lado do Cras Integrar.

O Feirão contará com diversas atrações e serviços. Além da oferta de vagas pelo FGTAS/Sine, através do Sine Móvel, empresas estarão instaladas no local ofertando oportunidades de emprego e realizando cadastros para interessados. Haverá também a possibilidade de inscrição para cursos profissionalizantes.

No dia do evento, haverá linhas de transporte gratuito para a população, em parceria com o Expresso Sinimbu. O itinerário do transporte coletivo ainda a será divulgado.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Roberta Pereira, o evento tem o propósito de levar oportunidades para as pessoas. "A prefeita Helena sempre fala que precisamos oferecer oportunidades e dar condições para que as pessoas possam melhorar, crescer, se qualificar, e poderem mudar de vida. E este é um dos principais objetivos do Feirão", frisou.