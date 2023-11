Cheia do rio Uruguai causa impactos em São Borja

O município de São Borja enfrenta, há 35 dias, os desafios causados pela elevação do rio Uruguai. Conforme levantamento de cadastros das pessoas atingidas pela enchente realizado pela Defesa Civil e Secretaria de Desenvolvimento Social, já são 386 famílias, totalizando 1.560 pessoas afetadas pelas águas em alto nível.

A prefeitura estabeleceu uma série de ações visando proporcionar auxílio a quem precisa. As equipes trabalharam arduamente na evacuação dos locais atingidos, além de fornecer doações de cestas básicas e kits de limpeza, adquiridos tanto com recursos próprios do Poder Público como com a destinação do governo estadual. Estão sendo, ainda, fornecidas refeições de almoço e janta diariamente àqueles que estão nos abrigos públicos.

Visando dialogar sobre as iniciativas em andamento, o prefeito Eduardo Bonotto recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (09), os representantes da Defesa Civil, o Coordenador Regional Capitão Luiz Sandro de Souza Martins e o Adjunto 1ª Ten. José Mário Britos, além de outras lideranças. Ele destacou que, além do acesso a benefícios, a preocupação com o acolhimento das famílias é contínuo, é um momento difícil e que a solidariedade e compreensão são fundamentais.

"São semanas fora de casa, com desgaste físico, mental e financeiro. Nosso objetivo é auxiliar da melhor maneira possível na busca por minimizar e trazer acolhimento neste momento difícil. São casas e estabelecimentos que irão enfrentar um desafio gigante também no retorno pós enchente, após tantos dias com seus locais invadidos pela água. Seguimos monitorando e com um plano de trabalho organizado para atender às necessidades. Nossa solidariedade neste momento difícil", afirma.

A expectativa é que o nível do Rio Uruguai, que chegou a marcar 14,35m, diminua nas próximas horas. No entanto, há alerta para outras cidades, como Uruguaiana e Ivoti.