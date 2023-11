Feira Municipal do Morango ocorre em região de Pelotas

Os 18 agricultores que ocuparão os espaços predeterminados no pavilhão de 200 metros quadrados, no Parque Morada do Sol, na 5ª Festa Municipal do Morango, que ocorre no sábado e domingo (11 e 12), já vistoriaram a área e definiram a ocupação. As 18 bancas formarão a grande feira, concentrando a comercialização da fruta in natura, cucas, doces geleias, sucos, espetinhos e outras receitas da culinária que utiliza morango como ingrediente.

"Toda a estrutura, os lugares para a feira, para o pavilhão da agricultura familiar, para os expositores em geral, para praça da alimentação, para os palcos de shows e demais espaços foram planejados e organizados com cuidado e carinho para receber os visitantes de Pelotas e de fora", comenta o vice-prefeito, Idemar Barz.

Após o encontro para avaliação dos preparativos, que também contou com a participação da chefe do setor de Apoio à Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, engenheira agrícola Rejane Jorge, produtores estiveram no Parque Morada do Sol. A visita serviu para definição da ocupação dos 18 espaços do pavilhão da feira e para estabelecer regras, como uso de uniforme com avental e camiseta do evento, já entregues, além de boné ou touca.

As embalagens de todos os produtos estarão adesivadas com o selo da Festa Municipal do Morango, para divulgação e padronização, e as mesas onde os itens de comercialização ficarão expostos serão devidamente organizadas conforme determinado pelo grupo. No sábado e no domingo não haverá bancas da feira pela cidade.

Está previsto que, na tarde de sexta-feira (10), os produtores de morango devam ir ao Parque Morada do Sol para já deixar previamente organizadas as suas bancas. A entrada na Festa será gratuita no sábado, das 10 às 18h, e no domingo das 10 às 14h. Para o estacionamento, haverá a taxa de R$ 20,00.