Santa Maria prepara operação para a Romaria de Nossa Senhora Medianeira

A prefeitura de Santa Maria articula uma operação conjunta durante a 80ª Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira, que ocorrerá de sexta-feira (10) a domingo (12) e é considerada um dos principais eventos da cidade. A Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militar, junto da Guarda Municipal de Santa Maria, Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Superintendência de Fiscalização vão fazer a união de esforços para atuar, cada uma dentro da sua atribuição, na manutenção da segurança durante os três dias de evento.

Aproximadamente 30 câmeras de vigilância que compõem o cercamento eletrônico estão dispostas ao longo do trajeto da procissão, que ocorre no domingo. Além disso, houve reforço de novas câmeras, que foram instaladas em frente a Basílica da Medianeira para acompanhar a chegada da procissão e de demais atividades. Todas as imagens serão monitoradas em tempo real.

Conforme o superintendente de Fiscalização da Secretaria de Licenciamento e Desburocratização, Valdori Rocha Cesar, a atuação dos fiscais do município consiste em fiscalizar a comercialização de mercadorias nas 223 bancas que serão dispostas no domingo, na avenida Medianeira, entre as ruas Barão do Triunfo e Visconde de Pelotas.

"Estaremos instalados a partir de sexta-feira, às 17h, em frente à Basílica, comercializando os lotes que ainda não foram vendidos. Também vamos atuar para evitar o uso indevido de locais e espaços estratégicos que, por questões de segurança e de emergência, não possam ser utilizados. Ao final do evento, auxiliaremos na liberação da via, para assegurar que a desocupação dos lotes ocorra no horário determinado", disse o superintendente.

A comercialização de produtos, nos espaços físicos ou de ambulantes, é permitida entre 7h e 17h, apenas no domingo. A fiscalização também atuará para garantir que estes lotes sejam ocupados exclusivamente por aqueles que pagaram a taxa correspondente, e impedir que haja utilização indevida e instalação de bancas na via nos dias que antecedem a procissão. A programação da Romaria pode ser conferida no site da prefeitura, com horários das missas e demais atividades previstas.