União confirma recursos para loteamento em Santa Cruz do Sul

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany retornou de Brasília após reunião com o secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira na Esplanada dos Ministérios. A chefe do Executivo recebeu a confirmação da destinação de recursos para a construção do Loteamento Santa Maria II.

Previsto para ser instalado em área de 59.3 mil metros quadrados, o Santa Maria II contará com 144 unidades habitacionais. Por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida, os imóveis devem atingir valores de parcelamento bem acessíveis. Helena celebrou a ratificação do apoio do governo federal à proposta. "A casa própria é o sonho de muitas famílias e este apoio é indispensável para que nosso projeto saia do papel. Estamos trabalhando muito para viabilizar um teto digno para quem precisa", declarou.

Conforme o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Fabiano Dupont, a oficialização do anúncio deve ocorrer até o final da próxima semana. Ele destacou que Santa Cruz do Sul será um dos poucos municípios a conseguir os recursos. "A prefeita e eu viemos três vezes a Brasília, para justificar e apresentar que nós merecíamos essa contemplação, que Santa Cruz merecia", afirmou.