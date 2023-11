Nova Petrópolis recebe evento de cidades inteligentes

Nova Petrópolis sediará, de 22 a 24 de novembro, mais uma edição do Smart Cities Park. O evento integrará gestores públicos, representantes de entidades e empresas líderes do mercado da inovação e da tecnologia para discutir soluções, tendências e o desenvolvimento econômico dos municípios. A programação de três dias acontece no Centro de Eventos de Nova Petrópolis e são esperados cerca de 1.000 participantes.

Gestores públicos de todo o país, especialmente prefeitos e secretários municipais, e líderes à frente de grandes empresas estarão entre os participantes do evento. A programação vai reunir ainda especialistas para discutir como é possível tornar as cidades mais inteligentes e sustentáveis com o uso estratégico da tecnologia e da inteligência artificial, a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e estimular a economia.

"Este foi um evento extremamente exitoso em 2022 e que temos o privilégio de receber novamente neste ano. Com certeza os nossos visitantes irão adquirir muito conhecimento sobre inovação e também desfrutar dos atrativos da cidade", afirma o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf.

Ainda é possível se inscrever para participar da programação completa do evento. As inscrições são gratuitas e dão direito a certificado, mediante participação em pelo menos 70% das atividades. O cronograma completo pode ser conferido no site do evento (smartcitiespark.com.br/programacao). Entre os destaques, no dia 22 de novembro, às 18h30, ocorrerá o anúncio dos vencedores do 5º Prêmio Boas Práticas da Famurs.