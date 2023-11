Natal Borbulhante de Garibaldi inicia festividades a partir de domingo

A abertura oficial do Natal Borbulhante, de Garibaldi, promete emocionar e surpreender a comunidade e visitantes neste domingo (12), com a benção do Frei Édson Cecchin, às 19h, e o tão aguardado acendimento das luzes natalinas. Em seguida, o público poderá prestigiar a apresentação dos músicos Duo Consoar. Desde 2021, a decoração natalina busca valorizar ainda mais o casario centenário do Centro Histórico, proporcionando uma experiência única para quem visita a cidade.

A proposta para esse ano é criar dois ambientes distintos e específicos para cada público. O primeiro, na Praça das Rosas, será a Vila do Papai Noel, um espaço exclusivo para espetáculos infantis. Já na Júlio de Castilhos haverá a Vila Natalina, um ambiente pensado para comercialização, além de palco para apresentações de artistas e bandas locais.

A secretária de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach, destacou que a programação do Natal Borbulhante 2023 promete encantar públicos de diferentes idades. "Pensamos com carinho em cada detalhe para proporcionar para a comunidade e visitantes um evento lindo, acolhedor e mágico. Contamos com uma programação diversificada e que, com certeza, trará muita emoção para nossa cidade", pontuou.

A programação do Natal Borbulhante 2023 será realizada de 12 de novembro a 6 de janeiro, com atrações nas quintas, sextas, sábados e domingos. A programação está disponível no site da prefeitura.