Projeto mira reduzir a violência contra mulheres em São Leopoldo

Uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres de São Leopoldo (Sepom) e o Coletivo Feminino Plural fez surgir no município o projeto Todas Vivas. O objetivo do programa, que foi criado este ano, é qualificar a rede de enfrentamento à violência feminina na cidade do Vale do Sinos, através de profissionais de diversas áreas de atuação.

De acordo com a coordenadora da iniciativa, Thaís Pereira, a expertise do Coletivo Feminino Plural, combinado à mobilização da pasta municipal foi fundamental para a base do projeto. "Consultamos as demandas junto a prefeitura da cidade para saber quais profissionais deveríamos buscar para iniciar o treinamento", disse.

Para debater temas como questões de gênero, interseccionalidade e o acolhimento, um curso foi realizado com oito encontros, que começaram em julho e terminaram em novembro. Além disso, temas como a história do movimento feminista, legislação e estratégias para diminuir as estatísticas de violência são abordados com as participantes. Segundo a líder do projeto Todas Vivas, é fundamental a articulação entre os participantes do grupo para que os resultados sejam conquistados. "A ideia é que cada pessoa que participou do curso consiga impactar várias outras para que os conhecimentos sejam passados e assim combater a violência", disse Thaís.

Dados do Juizado da Violência Doméstica de São Leopoldo referem que o município teve 1.435 medidas protetivas concedidas de janeiro a outubro de 2023, determinando distância entre vítimas e agressores. Durante o mesmo mês, foram registrados 734 boletins de ocorrência relativos à violência contra as mulheres, envolvendo um feminicídio, três tentativas de feminicídio, 30 estupros, 284 lesões corporais e 416 ameaças.

Na avaliação de Thaís Pereira, os números falam a respeito de apenas três tipos de medidas protetivas "Esses dados são gravíssimos, na minha opinião. Sempre que uma mulher precisa de uma medida protetiva é uma situação grave, porém nós precisamos avaliar além dos números, porque há ainda as questões de descumprimento das decisões judiciais e das subnotificações", complementa.