Festival de Churrasco de Gramado reunirá cerca de 150 assadores

Ocorre no sábado (11), a partir das 11 horas, a abertura do Festival de Churrasco de Gramado. Mais de 3 mil pessoas são esperadas na Arena SG para o evento, que chega na 13ª edição e recebe cerca de 150 dos melhores assadores, os melhores do país, para apresentar as mais diversas técnicas de assados e cortes de carnes nobres em estações distribuídas em um circuito de aproximadamente sete mil metros.

Serão cerca de três toneladas de churrasco assados para o público que comparecer ao festival na Serra gaúcha. Cortes especiais na parrilla, linguiças artesanais e choripan, legumes, vegetais e frutas na brasa, panceta à pururuca, menarosto, varal de frango, hambúrguer, wagyu, cortes premium suínos, rolete e carreteiros são algumas das atrações nas estações.

Para que todos os visitantes possam provar o resultado das mais variadas técnicas, o evento é com consumo liberado das 11 às 16 horas. Completam a experiência open bar de chope, espumantes e vinhos da Vinícola Jolimont. Vão ocorrer, também, shows nacionais com Felipe & Rodrigo e Augusto & Rafael, show com a dupla canelense Rui & Mateus, exposição de produtos e experiências de marcas participantes. Tudo incluso no valor do ingresso.

Os assadores que estarão no evento iniciam seus preparos com até 24 horas de antecedência para garantir uma experiência única aos participantes. O evento conta com 2 mil vagas para carros e deverá distribuir mais de sete mil litros de chope. Ainda há ingressos disponíveis, ao custo de R$ 350,00 (feminino) e R$ 400,00 (masculino). As entradas podem ser adquiridas pela internet, no site do evento (www.confrariasg.com.br)