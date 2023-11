Reformada, UBS de Lagoa Vermelha ganha novo pavimento

Reformada com R$ 300 mil do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Floresta, no município de Lagoa Vermelha, foi reinaugurada nesta semana. A obra durou seis meses, com a construção de um novo pavimento na parte inferior da UBS, ampliando a área total em mais de 90 metros quadrados.

Já na parte superior do edifício foram realizadas reformas de adequação que garantem a acessibilidade dos usuários. No total, somada a participação do município, foram investidos R$ 450 mil no local. A UBS também foi beneficiada, em 2022, com R$ 50 mil da Rede Bem Cuidar (para a aquisição de equipamentos odontológicos) e R$ 60 mil na adesão ao programa (para que realizasse as adequações necessárias). Além disso, contou com um incentivo de R$ 8 mil mensais do governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para sustentar o projeto.

"O valor visa dar mais qualidade à população que utiliza a unidade básica, assim como oferecer melhores condições aos profissionais, com um ambiente mais acolhedor", explicou a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas Públicas em Saúde, Tatiane Rudiger. "Quando investimos na infraestrutura, a população tem acesso a tecnologias e espaços melhores", complementou.