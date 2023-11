Novo Hamburgo busca empresa para reforma de casa em Lomba Grande

A Secretaria Municipal da Cultura está com o edital aberto para a contratação de uma empresa visando a realização do restauro da Casa da Lomba, em Novo Hamburgo. Os interessados em participar deverão atender os requisitos e entregar a documentação solicitada no edital às 14h do dia 29 de novembro, no 8º andar do Centro Administrativo Leopoldo Petry.

A Secretaria de Administração chegou a suspender para a análise o edital em outubro após ingresso de uma impugnação pelo Conselho dos Arquitetos e Urbanistas (CAU), alegando que a responsabilidade técnica pela obra deveria ser restrita a um profissional de arquitetura e urbanismo, tendo em vista ser uma intervenção no patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico. No edital, a exigência é que o responsável técnico tenha Certificado de Registro Profissional válido emitido pelo próprio CAU ou pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS). O pedido do CAU foi analisado juridicamente e tecnicamente pela Prefeitura e indeferido.