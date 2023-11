Após ciclone, calçadão de Capão da Canoa passará por reformas

O município de Capão da Canoa, localizado no Litoral Norte, foi atingido por um ciclone extratropical ao longo do final de semana passado, na madrugada de sábado (4) para domingo (5). A ressaca do mar e as ondas acabaram comprometendo cerca 300 metros de extensão do calçadão, na região central da cidade, e do Largo do Baronda. Além disso, o Parque Náutico e o píer, localizados na Lagoa dos Quadros, também foram afetados pelas fortes chuvas. A prefeitura isolou os locais que apresentavam risco de deslizamento e estima que o prejuízo financeiro seja aproximadamente mais de R$ 500 mil.

O espaço do calçadão passará por reformas emergências para receber turistas e eventos durante a alta temporada, que se inicia a partir de dezembro. Segundo o secretário de Turismo, Marcelo Ramos, foi realizado um levantamento topográfico no local e a situação está sendo monitorada. Ramos afirma que haverá um processo emergencial de licitação, em que a prefeitura buscará uma empresa especializada em reestruturação das áreas prejudicadas a beira-mar. De acordo com o titular da pasta, a previsão de liberação será entre os dias 15 e 17 de dezembro, quando haverá a visita do governador Eduardo Leite para a abertura da temporada.

Sobre o período de férias que se aproxima, a prefeitura de Capão da Canoa projeta 350 mil pessoas aos finais de semana no início da alta temporada de verão circulando pela cidade. Para o Natal e Ano Novo, a previsão é de ter 1 milhão de pessoas, que devem se concentrar no Largo do Baronda para comemorar a chegada de 2024.