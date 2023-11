Lei autoriza transporte de animais em coletivos de Santa Maria

O prefeito Jorge Pozzobom sancionou, nesta quarta-feira (8), a Lei Complementar que permite o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte em veículos de transporte coletivo na cidade de Santa Maria. A alteração foi proposta pelo vereador Getúlio de Vargas, com colaboração dos vereadores Manoel Badke e Adelar Vargas dos Santos, presentes no ato.

A sanção altera um inciso da lei, sancionada em 2012, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município, que anteriormente proibia transportar animais domésticos de pequeno e médio porte em veículos de transporte coletivo na cidade de Santa Maria. "A partir de agora, é importante ver o regramento junto às empresas de ônibus. Além disso, deve haver o diálogo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, pois esta alteração deverá constar no documento de licitação do transporte coletivo", disse o prefeito.

Os vereadores agradeceram o entendimento do Executivo, que acolheu a mudança e sancionou a Lei Complementar. "Esta lei existe em várias cidades do país, inclusive na capital do país, em Brasília. Muitas pessoas nos procuraram na Câmara de Vereadores, relataram que não tem carro, por vezes com insuficiência de recursos financeiros para adquirir um veículo. E, quando precisam levar seus animais para banho e tosa, e até o Hospital Veterinário na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por exemplo, tem de se deslocar através dos aplicativos de transporte e serviços de táxi. Sensibilizado com a comunidade, achamos importante esta alteração na lei para beneficiar quem tem pet, animal doméstico", justifica o vereador Getúlio de Vargas.