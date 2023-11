Caxias do Sul debate possibilidade de PPP para a educação

A Câmara Municipal de Caxias do Sul recebeu, nesta quarta-feira (8), uma apresentação referente à proposta de criar na cidade uma parceria público-privada (PPP) voltada à Educação Infantil para resolver o déficit de vagas que existe nesse segmento. A explanação ocorreu durante reunião pública conduzida pelo presidente da Comissão Temporária Especial de Acompanhamento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas, vereador Adriano Bressan.

Segundo o secretário de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha, a estimativa é atender 8 mil vagas, sendo aproximadamente a metade desse total para novas matrículas, contemplando a lista de espera atual, e a outra metade para abranger as vagas que a prefeitura hoje compra da rede privada. "Queremos que as crianças sejam atendidas em imóveis do município, gerando uma potencialização de recursos federais. Estamos trabalhando para trazer o melhor projeto à realidade de Caxias do Sul, possibilitando igualdade de condições às crianças e equidade em termos de infraestrutura", destacou Rocha.

Rocha informou que o foco da iniciativa é a infraestrutura, mantendo toda a parte pedagógica sob a responsabilidade e condução da pasta da Educação. Ele mostrou trechos do estudo de viabilidade técnica, financeira e jurídica em elaboração e informou que o objetivo é construir 35 escolas de Educação Infantil em áreas em que há maior demanda. Os terrenos seriam do município e a construção ficaria para a iniciativa privada.

O secretário detalhou como ficaria a execução e as competências da iniciativa privada nesse processo, se a parceria for, de fato, confirmada pelo município. Ele informou que seria um investimento na ordem de R$ 500 milhões de parte dos investidores e que o município almeja remeter ainda este ano o projeto ao Legislativo, solicitando autorização para encaminhar a PPP. Entretanto, a estimativa para a abertura de edital para as empresas ou consórcios interessados nas construções está prevista para ocorrer somente em 2025 ou seja, após as eleições municipais.