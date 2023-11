Estrela busca ampliar os cadastros do GPS Rural nas localidades

O programa GPS Rural atingiu uma significativa marca neste início de mês em Estrela, ao superar os 600 cadastros de moradores e empreendedores do interior do município. Criado como uma ferramenta facilitadora de segurança pública, a iniciativa busca, através do uso de uma ferramenta de tecnologia, proporcionar às instituições parceiras, como a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Samu e a própria Defesa Civil Municipal, a rapidez no atendimento e precisão na localização do endereço do solicitante.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Segurança Pública, que tem como objetivo próximo chegar à marca dos 1 mil imóveis até o fim do ano e meta final ter todos os pontos do interior cadastrados. "A enchente atrapalhou um pouco esse cadastramento, desviou o foco, mas ela mesmo serviu de exemplo como ele pode ser útil nas nossas ações", explica o titular da pasta, César Augusto Pereira da Silva, ao destacar como a ferramenta foi importante na melhor identificação de moradias do interior durante o período de chuvas. "É gratuito, só precisamos mesmo é do interesse do cidadão em realizar o cadastro", frisa.

Segundo Marcelo Abreu Fernandes, diretor do Gabinete de Segurança Pública, basta que o morador ou empreendedor vá até a prefeitura, mais precisamente na Secretaria de Administração e Segurança Pública e preencha um cadastro rápido, comprovando a titularidade do imóvel ou negócio. "A pessoa sairá daqui já com a placa de identificação. A centena dela será utilizada na hora de enviar a localização. Tudo isso sem qualquer custo", ressalta Abreu