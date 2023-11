Pelotas Parque Tecnológico recebe jornada do IFSul

O município de Pelotas, localizado na região Sul, sediará na quinta-feira (9), a 4ª Jornada Empreendedora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul). A conferência ocorre das 9h às 17h30 no Pelotas Parque Tecnológico. Promovido por servidores e estudantes da instituição em parceria com a comunidade, o objetivo do evento é, através de palestras, workshops e oficinas, inspirar a inovação, o pensamento criativo e estimular a cultura empreendedora.

Oferecendo discussões sobre empreendedorismo o encontro será uma oportunidade única para visitantes do Pelotas Parque Tecnológico enriquecerem sua formação acadêmica e terem insights sobre desenvolvimento pessoal. O programa Jornada Empreendedora do IFSul é uma ação extensionista pública que visa reunir estudantes e profissionais dos câmpus do Instituto Federal das cidades de Visconde da Graça, Camaquã, Sapucaia do Sul, Sapiranga, Charqueadas e Passo Fundo para troca de experiências e conhecimentos. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feita através do site da Even3 Eventos (www.even3.com.br).