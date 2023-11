Pesquisadores da UCS apresentam projeto itinerante

Um grupo de professores e pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul (UCS) apresenta oficialmente, na tarde desta quinta-feira (9), o projeto Bit Bus - Mergulhando no Mundo da Informática. Trata-se de um espaço científico-cultural itinerante, que será desenvolvido no interior e no entorno de um ônibus, criando uma estrutura de exposição permanente voltada à divulgação científica e tecnológica por meio de ações educativas. Na ocasião, serão expostas obras de estudantes do curso de Artes Visuais confeccionadas com resíduos eletrônicos e peças de computador.

A missão do Bit Bus será a de promover a formação de por meio da construção do conhecimento, com ênfase na área da ciência e tecnologia. O projeto está em andamento desde 2018 e envolve muitos processos, pesquisas e ideias. "É muito mais do que um museu da informática, e é uma experiência interativa e sensorial. Queremos contar a história da informática, desde os primeiros aparelhos e disquetes, mas também trabalhar a questão da sustentabilidade ambiental, mostrar a cadeia de valor que existe na reciclagem", adianta Scheila de Avila e Silva, professora dos cursos de Computação e de Biologia da UCS, pesquisadora do Laboratório de Bioinformática e coordenadora do projeto.

A denominação Bit Bus une as palavras bit, em referência ao dígito binário (a menor parcela de informação processada por um computador), e bus, sufixo de ônibus, geralmente caracterizado como um veículo de uso coletivo. Esse ônibus ainda não existe, mas será viabilizado por meio de uma parceria com uma empresa local.

Ao longo do próximo ano, o projeto vai se materializar com o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, luminotécnicos e de acessibilidade e a instalação das peças e equipamentos do museu. A partir de 2025, o Bit Bus estará pronto para ser itinerante e passar por instituições de ensino dos mais diferentes perfis e categorias, mediante pré-agendamentos que serão realizados junto à UCS.