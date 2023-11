Venâncio Aires passará a ter Sala das Margaridas em delegacia

Com mais de 450 mulheres, todos os anos, buscando medidas protetivas contra abusos e violências na Delegacia de Polícia Civil, Venâncio Aires está prestes a dar um passo no acolhimento e atendimento especializado às vítimas. Nesta terça-feira (7), a união de seis emendas de vereadores do município, permitiu o repasse de R$ 122 mil para efetivação do projeto Sala das Margaridas, junto à Delegacia de Polícia Civil.

O espaço, preparado para acolher e encorajar mulheres no processo de rompimento do ciclo da violência, consiste em um local exclusivo para atendimento às mulheres e seus filhos, separado de onde são registradas as demais ocorrências, com privacidade e respeito durante o relato das situações sofridas.

O repasse de recurso, ocorrido através do Conselho Pró-Segurança Pública (Consepro), foi comemorado pelo presidente Dieter Knak. "Já são 58 salas no Rio Grande do Sul e agora chegou a nossa vez de termos esse serviço. Com essa ajuda, vamos estar entre as três melhores do Estado", destacou. A sala, sob coordenação da Polícia Civil, se somará aos projetos já executados pela Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, e a Casa de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência, em construção pelo Município.

A secretária de Planejamento e Urbanismo e presidente da comissão de parcerias, Deizimara Souza, destacou o momento especial. Como assistente social, ela lembrou tantas mulheres que já sofreram e ainda sofrem. "Sabemos do esforço que vereadores e o Consepro tiveram para efetivar esse repasse. Não podemos dizer que amanhã não teremos outras mulheres vítimas de violência, mas como município, é um grande orgulho realizar mais essa importante política pública de proteção", ressaltou.