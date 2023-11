Pelotas aumenta descontos no IPTU 2024 a contribuintes

A prefeitura de Pelotas divulgou novas datas e descontos para o IPTU 2024. O desconto máximo, que era de 12% em 2023, passou para 14% neste ano para os contribuintes que se cadastraram na plataforma do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) até o dia 20 de outubro. Para emitir a guia de recolhimento com os 14% de desconto é necessário realizar o pagamento em cota única até o dia 1 de dezembro de 2024.

A plataforma facilita a comunicação entre contribuinte e Secretaria Municipal da Fazenda e o acesso na obtenção de guias de forma eletrônica, sem a necessidade de impressão e entrega de carnê. Além de solicitações de isenções, alteração de titularidade, compensações, entre outros assuntos, resultando em benefícios ambientais e econômicos, com agilidade e comodidade ao contribuinte.

Para os inscritos no DTE (dentro do prazo) que efetuarem o pagamento até o dia 20 de dezembro, o desconto será de 12%. O desconto máximo para quem não aderiu à plataforma será de 8%. Os cadastrados no DTE recebem informações sobre o IPTU 2024 automaticamente em sua caixa de e-mail.

Para quem não realizou a adesão ou se possuir débitos no imóvel, o desconto da antecipação do IPTU será de 6%. Neste caso, o contribuinte receberá em seu endereço a guia de pagamento único, assim como a primeira parcela, em caso de parcelamento. Já as demais parcelas, caso opte pelo parcelamento, devem ser acessadas no site da prefeitura.