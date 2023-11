Feirão com 20 empresas na quinta-feira vai ofertar mais de 250 vagas de emprego na cidade de Santa Maria

Para dar oportunidade a quem quer entrar ou voltar ao mercado de trabalho, a prefeitura de Santa Maria promove na quinta-feira (9) o Feirão de Empregos. Serão mais de 250 vagas. A iniciativa é do Programa Emprega Santa Maria, da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Santa Maria.

O feirão ocorre das 9h ao meio-dia e das 13h às 17h, no Centro Desportivo Municipal (CDM), que fica na rua Appel, 736, bairro Nossa Senhora de Fátima. A participação no Feirão de Empregos é totalmente gratuita. "Estamos com 20 empresas confirmadas. Os representantes das empresas estarão no CDM nesta quinta-feira, cada uma com um espaço para conversar com os candidatos, que podem ter ou não experiência no mercado de trabalho. A ideia é dar oportunidade para as pessoas e centralizar em um local estas chances", esclarece o titular de Desenvolvimento Social, João Chaves.

Poderão se candidatar às vagas pessoas de 18 anos ou mais e com ou sem experiência de trabalho. O candidato deve ter em mãos currículo impresso, com recomendação de ter cópias para entregar às empresas. Contudo, algumas empregadoras utilizam currículos próprios, que serão fornecidos no local. Caso o candidato não tenha currículo, é importante levar as informações pertinentes ao preenchimento do documento, no CDM, como dados pessoais e informações sobre experiências de trabalho, caso tenha.

O atendimento será por senhas, que serão distribuídas a partir das 8h30min no Centro Desportivo Municipal. O candidato deve retirar a senha no estande da empresa na qual tem interesse. Caso queira se candidatar a mais de uma vaga, de empresas diferentes, primeiro deverá finalizar um atendimento e, então, retirar senha com outra empregadora.