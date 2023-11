Prefeitura e Dnit discutem obras em rodovias em Pelotas

O município de Pelotas, localizado na região Sul, após reunião do Executivo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) na terça-feira (7), projeta a duplicação de trechos das rodovias BRs 116 e 293. A proposta inicial foi apresentada a prefeita Paula Mascaranhas e aos representantes de entidades de classe e do setor comercial.

Conforme os primeiros apontamentos, o projeto contemplaria a BR-293 no trecho da avenida Presidente João Goulart, a partir do marco zero, no encontro com a avenida Duque de Caxias até o viaduto do Centro de Eventos Fenadoce. O projeto inclui também a duplicação da BR-116, entre o viaduto do contorno de Pelotas ao viaduto do trem no Capão do Leão, além de uma segunda etapa na continuação da BR-293, do entroncamento com a BR 116, no bairro Jardim América até o trevo de acesso ao centro de Capão do Leão.

O engenheiro-chefe do DNIT, Vladimir Casa, explicou que a proposta está em fase de encaminhamentos para abertura de licitação de elaboração de um projeto. Paralelamente, está sendo produzido um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e os devidos processos de licenciamento ambiental. Casa também atualizou o andamento das intervenções de duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, em trechos da rodovia que ainda estão em obras, além do anúncio de funcionamento, a partir desta terça-feira, do desvio feito ao bloqueio da BR-293, entre Hulha Negra e Bagé.