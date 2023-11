Estacionamento rotativo é ampliado em Caxias do Sul

Os condutores que trafegam nos bairros Centro e Nossa Senhora de Lourdes passarão a ter acesso a mais vagas do Estacionamento Rotativo Regulamentado, em Caxias do Sul a partir da próxima semana. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade informou, nesta segunda-feira (06), acerca da ampliação de vagas do sistema. Serão 195 novas vagas na avenida Júlio de Castilhos, entre a rua Andrade Neves e a BR-116.

A concessionária Rek Parking, que opera o serviço na cidade, já trabalha nas sinalizações verticais e horizontais das novas vagas. Essa ampliação será classificada como Área Verde, com tarifa de R$ 2,20 a cada 60 minutos. Cada condutor pode estacionar no local por no máximo duas horas, visando a democratização do uso de espaços públicos e a rotatividade na área.

A cobrança inicia na próxima segunda-feira (13) percentuais da tarifa são destinados à Fundação de Assistência Social (FAS) e ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran). Em caso de descumprimento das regras vigentes, o condutor está sujeito a multa e remoção do veículo.