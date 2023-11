Feira do Livro de Farroupilha volta a ocorrer após 7 anos

Após sete anos sem ser realizada, a Feira do Livro será retomada neste ano em Farroupilha. A 32ª edição do evento literário, com o slogan "Leitura e Cultura para Todos", acontecerá até 11 de novembro, na Praça da Emancipação, no Centro da cidade. A abertura está prevista para às 19h desta terça-feira (7), mas a visitação abre a partir das 9h.

O evento terá como patrono o escritor farroupilhense Egui Baldasso. Formado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), Baldasso tem 17 anos de atuação na área da comunicação. É autor dos livros "Sequência de rabiscos", "#vailá", "Outras tentativas de te fazer entender que a vida é agora" e "Era crônica que me faltava". Durante a feira, o autor apresentará sua mais nova obra: "Uma lição de vida", um livro de crônicas e contos, baseado em histórias com personagens que marcaram alguma passagem em sua trajetória.

Entre as atrações, além da tradicional comercialização, a 32ª Feira do Livro terá palestras, apresentações teatrais, lançamento de novas obras literárias, oficina, exposições, contação de histórias, premiações de concursos de contos, crônicas e redações, encontro de corais, exposição de trabalhos das escolas municipais e a 1ª Mostra Pedagógica de Educação Infantil.

"A leitura faz bem para a alma, traz conhecimento, é um estímulo à criatividade e importante para o crescimento de qualquer pessoa. É uma alegria retomarmos esse evento tão relevante com uma vasta programação", destaca o prefeito Fabiano Feltrin.

A 32ª Feira do Livro de Farroupilha faz parte da programação da terceira edição do Inesquecível Natal de Todos, iniciativa que já proporcionou a decoração de diversos pontos da cidade. De terça (7) a sexta (10), a programação abre às 9h, já no sábado (11), as atrações iniciam a partir das 10h.