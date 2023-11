Promotorias do MPRS no Interior passam a ter novos contatos

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) atualizou os contatos das Promotorias de Justiça de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Ivoti e Barra do Ribeiro. Desenvolvido pela Subprocuradoria-geral de Justiça de Gestão Estratégica e pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), o projeto começou a ser implementado, na primeira das quatro etapas previstas, pelas 56 Promotorias de Justiça da Região Metropolitana de Porto Alegre que utilizam o código de área 51.

Com a mudança, a Promotoria de Justiça de Sapucaia do Sul passa a atender pelo telefone (51) 3295-2863, a Promotoria de Justiça de São Leopoldo passa a atender pelo telefone (51) 3295-2869, a Promotoria de Justiça de Ivoti passa a atender pelo telefone (51) 3295-2861 e a Promotoria de Justiça de Barra do Ribeiro pelo telefone (51) 3295-2862.

Além dessas, as Promotorias de Esteio, Taquara, Campo Bom e Estância Velha já iniciaram o processo de atualização. O novo número de telefone da Promotoria de Justiça de Esteio é (51) 3295-2867, da Promotoria de Justiça de Taquara é (51) 3295-2870, da Promotoria de Justiça de Campo Bom é (51) 3295-2860, da Promotoria de Justiça de Estância Velha é (51) 3295-2866, da Promotoria de Justiça de Alvorada é (51) 3295-2864, da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha é (51) 3295-2865, da Promotoria de Justiça de Eldorado do Sul é (51) 3295-2830 e da Promotoria de Justiça de Guaíba é (51) 3295-2868. Os números antigos, entretanto, seguem funcionando por um período de 60 dias a partir da mudança.

A migração se dá em razão da operadora responsável pela manutenção das linhas telefônicas ter informado o encerramento de suas atividades com a telefonia fixa até 2026. Diante dessa situação, foi necessário buscar alternativas tecnológicas mais atualizadas e eficientes, sendo assim, a infraestrutura atual baseada em tecnologia analógica migrará para telefonia VoIP, digital, que utiliza a internet como meio.