Programa estadual voltado para a capacitação de pessoas abre 20 vagas para curso em Lagoa Vermelha

O programa Empreender Social RS inicia sua primeira turma para capacitação de 20 alunos, em Lagoa Vermelha, esta semana. O município está entre os 53 considerados aptos na primeira etapa do programa, conforme lista divulgada no site da Secretaria de Assistência Social no dia 10 de outubro.

O secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, destaca a importância da qualificação no microrempreendedorismo como um dos caminhos para sair da faixa de pobreza. "Dar ferramentas e oportunidades, para que as pessoas encontrem autonomia em geração de renda e crescimento profissional, é uma das principais metas que temos. Comemoramos esta primeira turma como uma ação concreta para a retirada de gaúchos da situação de vulnerabilidade social. Outros municípios estarão com seus alunos também iniciando o caminho no empreendedorismo e criando uma nova fase em suas vidas", afirmou.

Como o programa vai ser executado ao longo de 24 meses e como forma de facilitar os processos de homologação dos interessados, as inscrições serão divididas em etapas. As capacitações serão executadas pelas prefeituras e organizações da sociedade civil que firmarem termos de compromisso com a SAS.

A iniciativa é uma cooperação firmada entre o governo do Estado e a Aliança Empreendedora e irá oferecer 15 mil vagas para a capacitação de pessoas cadastradas no CadÚnico que tenham interesse em empreender ou que já atuem na área. O Empreender Social RS está agora na sua segunda etapa, com inscrições abertas até sexta-feira (10). O resultado final, desta segunda etapa, será divulgado dia 22 de novembro.