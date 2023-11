Prédio de escola será transformado em UBS em Santa Clara do Sul

A Secretaria de Saúde de Santa Clara do Sul vai transformar a antiga Escola Willibaldo Both, em Alto Arroio Alegre, numa Unidade Básica de Saúde (UBS) rural. O projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 199.7 mil, oriundos do Programa Rede Bem Cuidar RS para a reforma do prédio, foi aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada.

Atualmente em fase de licitação, para definir a empresa responsável pela execução, a obra permitirá a revitalização de 140 metros quadrados da estrutura, os quais serão utilizados para o atendimento a moradores da área rural do município. A estrutura contará com recepção, sala de espera, sala de preparo ao paciente, consultório indiferenciado, farmácia, depósito, consultório odontológico, sala de limpeza e esterilização, copa, sala de demonstração e educação em saúde, além de sanitários e demais depósitos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde e Assistência Social, Iara Kohlrausch, a restauração do antigo será mais um avanço importante no atendimento de saúde da cidade. "Atualmente, o atendimento no interior do município ocorre através de Grupos de Educação em Saúde e visitas domiciliares. E com a implantação da UBS Rural, os moradores das comunidades abrangidas terão o atendimento da Atenção Primária na sua integralidade, através de consultas médicas, de enfermagem e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas e curativos", destaca.

Além dos serviços do Departamento de Saúde haverá atendimentos oferecidos pela Assistência Social. "Estamos muito felizes em podermos proporcionar esta obra importante e futuramente viabilizar mais este atendimento aos moradores das áreas abrangidas, melhorando ainda mais a qualidade de vida da nossa população", enfatiza a secretária.