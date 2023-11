Festival de Cinema Italiano inicia esta semana em Caxias do Sul

O consulado geral da Itália em Porto Alegre, em parceria com o Consulado Honorário de Caxias do Sul e a prefeitura oferecerão, de 9 a 26 de novembro, mais uma edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil. No total serão 19 sessões gratuitas, que incluem filmes inéditos e clássicos, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

O catálogo de obras do Festival está organizado em duas categorias. A mostra Inéditos contemplará títulos lançados em 2022 e 2023 para destacar as novidades da cinematografia italiana, com obras de diretores já consagrados, como Pupi Avati, Gabriele Salvatores, Paolo Genovese e Daniele Viccari, e de estreantes, como Marisa Vallone, Gianluca Mangiasciutti, Marta Savina e Emilia Mazzacurati.

Já a mostra Retrospectiva é uma seleção de obras clássicas da comédia ao estilo italiano, gênero icônico da produção cinematográfica na Itália, que surgiu na década de 1950. Para essa homenagem, foram escolhidos filmes dos mestres da commedia all´italiana, como Mario Monicelli, Dino Risi, Federico Fellini e Lina Wertmüller, e também obras de outros grandes diretores que se aventuraram no gênero, como Luigi Comencini, Steno, Elio Petri, Luciano Salce e Giuseppe Bertolucci.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil é organizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, em colaboração com a Embaixada da Itália no Brasil. Neste ano, a versão presencial do festival acontecerá em 98 salas, em 76 cidades do Brasil, com todas as exibições legendadas. Além das sessões presenciais, o Festival estará disponível via streaming, de maneira gratuita e sem limite de acessos. Como se dá todos os anos, o filme mais assistido receberá o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano.

O diretor do Festival de Cinema Italiano no Brasil, Nico Rossini, relata que o evento está na sua 18ª edição e afirma que a mostra tem como objetivo promover o cinema italiano contemporâneo, para destacá-lo dos estereótipos da comédia à Italiana, e dos grandes diretores e atores daquele tempo. Segundo ele, com o passar dos anos, adquiriu uma relevância cada vez maior no panorama dos festivais no Brasil e, sucessivamente, na América Latina.

A entrada nas sessões é gratuita, com sugestão de doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura.