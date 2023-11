Rio Grande lança app para tentar coibir assédio sexual a mulheres

A prefeitura de Rio Grande passo a disponibilizar o aplicativo JU.LI.A (Juntas Livres do Assédio). Com objetivo de combater o assédio sexual dentro do transporte público, a ferramenta é a primeira do Rio Grande do Sul criada para que as mulheres denunciem casos ocorridos dentro dos ônibus.

Dados do município apontam que duas em cada 10 usuárias do serviço já foram importunadas por algum comentário ou atitude de cunho sexual, sendo que mais de 60% desses casos ocorreram nos coletivos. "Este avanço tecnológico é uma prova de que estamos empenhados em proteger as mulheres, proporcionando um ambiente seguro e respeitoso em suas rotinas diárias. Acreditamos que essa iniciativa será um marco na luta contra o assédio sexual no transporte público e um exemplo para outras cidades do país", destaca o prefeito Fábio Branco, que também assinou um projeto de lei que prevê medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo e no município.

A utilização do aplicativo é de que a usuária do transporte coletivo poderá acionar o JU.LI.A e enviar a denúncia, que será recebida por uma equipe da Guarda Municipal disponível para atender a esse tipo de ocorrência, diariamente das 7h às 19h. Essa equipe se deslocará até o local onde aconteceu o assédio. Além disso, a ferramenta também permite que a vítima compartilhe sua localização em tempo real, facilitando a identificação e captura do agressor.

"O aplicativo foi disponibilizado à prefeitura sem nenhum custo, sendo totalmente gratuito para a população. Com eficácia comprovada, desempenhará um papel fundamental, facilitando a comunicação mais eficiente entre as vítimas e os órgãos de segurança, inibindo atitudes indesejáveis como o assédio sexual", acrescenta o secretário Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro.