Passo Fundo abre editais para regularização fundiária em três bairros

A Prefeitura Municipal de Passo Fundo encaminhou, por meio de edital, a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) de lotes em três bairros da cidade, com o objetivo de promover mais ações voltadas ao direito à moradia no município.

De acordo com o prefeito Pedro Almeida, o edital abrange uma série de medidas que possibilitam a regularização.

"Com esta ação, estamos garantindo segurança jurídica às famílias. A certeza do direito ao imóvel também reflete na qualidade de vida desta população", enfatizou o prefeito municipal.

As ações de Regularização Fundiária Urbana acontecerão em três loteamentos: no Parque do Sol, onde estão previstas regularizações de cerca de 270 imóveis;

Já no bairro Victor Issler, é prevista a regularização de cerca de 230 imóveis

Por fim, no bairro Vista Alegre, a prefeitura estima que será possível regularizar mais de 150 imóveis.

Conforme o secretário de Habitação, Wilson Lill, o edital aberto pela prefeitura de Passo Fundo é o primeiro passo para a regularização dos lotes urbanos.

"Agora, os trabalhos técnicos serão realizados, o que propiciará daqui alguns meses a finalização do processo com a regularização definitiva destes imóveis. Vista Alegre já está em fase mais adiantada, tendo previsão de estar concluído no primeiro semestre de 2024", declara Lill.

Além destes três novos editais publicados pela administração municipal, já estão em andamento outras duas Reurbs nos bairros São José e Loteamento Manoel Corralo, que também terão seus serviços finalizados ao longo dos próximos meses.