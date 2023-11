Parque Natural de Canoas vai ganhar novo nome

Para marcar um ano do falecimento do ex-deputado federal constituinte Jorge Uequed, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, anunciou que o Parque Natural de Canoas levará o nome do político. A comunicação em solenidade, contando com a presença da viúva e dos três filhos do parlamentar.

Na oportunidade, o prefeito também ressaltou que o gesto foi sugerido durante encontro com o ex-governador Pedro Simon. "Em visita desta grande liderança do nosso Estado em meu gabinete, recebi a sugestão da homenagem, o que me deixou muito feliz por poder prestá-la em minha gestão". Jorge também salientou que Uequed "sempre foi um defensor das questões ambientais, e esta homenagem é por tudo o que ele representou para nossa cidade, um homem sempre à frente do seu tempo, brilhante vereador e deputado e que deixou um legado para todos nós".

A família agradeceu o gesto do prefeito e o presenteou com a biografia do político, intitulada Sem ódio e sem medo, de autoria de Douglas Souza Angeli. "Estamos imensamente gratos com o seu gesto e saiba que o pai sempre o respeitou e o admirou muito", falou Jorge Feres Uequed, um dos filhos. Gisele Uequed também falou ao prefeito sobre a importância desta homenagem. "É o reconhecimento da cidade para suas pessoas. O pai amava o que fazia e esta é uma forma de eternizar o seu legado. Até hoje, as pessoas procuram nosso escritório para trazer recordações e histórias do nosso pai, algumas se emocionam lembrando. Ele sempre trazia algo original, que fazia a pessoa refletir. Estamos muito gratos e honrados com este gesto", disse Gisele.

Nos próximos dias, o prefeito deverá enviar à Câmara de Vereadores projeto de lei para oficializar o pedido. O Parque Natural fica localizado na avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon, e possui 6,7 hectares. O local tem uma ampla área de preservação ambiental e contará com playground, anfiteatro, túnel verde, corredor ecológico e espaços para lazer e educação ambiental. A previsão é de que seja inaugurado em janeiro.

Deputado federal constituinte, Jorge Uequed representou o Rio Grande do Sul no Congresso Nacional por cinco mandatos, após iniciar a carreira política aos 26 anos como vereador de Canoas. Foi também professor, advogado, jornalista e empresário, sendo uma das principais lideranças de Canoas e do Estado, com muitas décadas de atuação. Orador da primeira turma de Direito da Unisinos, fundou seu escritório de advocacia no ano de 1972. Foi proprietário da TV Guaíba e do jornal O Timoneiro.