Uergs auxilia em manejo de parque de Santo Antônio da Patrulha

A Uergs firmou uma parceria com a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha para a realização de intercâmbio científico, tecnológico e ambiental entre as duas instituições. O objetivo é ampliar a divulgação do conhecimento científico sobre a biodiversidade existente no Parque Natural Municipal Manuel de Barros Pereira, criado em 1992.

A parceria foi firmada, na semana passada, por meio de um Termo de Cooperação Técnica que prevê a realização de pesquisas científicas e atividades de extensão, além de outros projetos conjuntos nas áreas tecnológica e ambiental. Dentre essas ações, está o apoio da Uergs para a elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Municipal - Parque Municipal Manuel de Barros Pereira.

O Parque conta com 22,9 hectares e está localizado no interior do município de Santo Antônio da Patrulha, na localidade conhecida como "Ilha da Agasa", às margens da Lagoa dos Barros. De acordo com o professor Paulo Henrique Ott, da Uergs Litoral Norte - Osório, o espaço é um importante laboratório para estudantes do curso de Ciências Biológicas. Além disso, o Termo de Cooperação é uma oportunidade de apoiar a Prefeitura no manejo do Parque.

"Nós já fizemos saídas de campo para o local, nas disciplinas do curso de Ciências Biológicas, porque é um laboratório a céu aberto para os alunos conhecerem e fazerem levantamentos", relata o professor.

A parceria inclui a realização de uma oficina para a elaboração do Plano de Manejo da área. A ação reuniu representantes da sociedade civil e de diferentes instituições com o objetivo de formar uma equipe interdisciplinar para a construção do Plano. Além do professor Paulo, participaram a professora Juçara Bordin e estudantes do curso de Ciências Biológicas da Uergs.

"O Parque já existe há bastante tempo, mas só agora a Prefeitura conseguiu recurso para fazer com que ele funcione e tenha planejamento, segurança, pesquisa e visitação. E estamos dispostos a ajudar a Prefeitura a construir isso", afirma Ott.