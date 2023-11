Hospitais Unisinos e Mãe de Deus iniciam parceria em ensino e pesquisa

O hospital Unisinos e o Hospital Mãe de Deus firmaram uma parceria voltada aos alunos da Escola de Saúde. A partir da assinatura, os estudantes contarão com as instalações do Hospital da Capital e demais hospitais administrados pela Associação Educadora São Carlos (Aesc) para as aulas práticas e para oportunidades de residências na área médica e multiprofissional.

A parceria visa a trazer benefícios ao Parque Tecnológico, abrindo mais espaços para startups voltadas à área da saúde e prevê, ainda, em conjunto com a Escola de Humanidades, um trabalho com migrantes. A cooperação também inclui o desenvolvimento de projetos para a área de Educação Corporativa.

Os alunos de pós-graduação e das demais Escolas da Unisinos poderão desenvolver pesquisas de mestrado e doutorado dentro do Mãe de Deus, com oportunidades de cooperação na área da pesquisa clínica e propondo soluções tecnológicas inovadoras a uma problemática de saúde advinda do hospital.