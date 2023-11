Antigo prédio da Smed em Pelotas é comprado pelo Sanep

A prefeita Paula Mascarenhas e a diretora-presidente do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), Michele Alsina, oficializaram a compra pela autarquia do prédio na esquina das ruas Padre Anchieta e General Neto, antiga sede da Secretaria de Educação e Desporto (Smed), no Centro. A estrutura, que foi atingida por um incêndio em 2019, será comprada da administração direta por R$ 2 milhões, valor definido pela Comissão de Bens Imobiliários (Cabi), e restaurada para sediar parte do serviço.

O recurso que ingressará no Município com a venda do prédio será fundamental neste momento de crise financeira, conforme ressaltou a gestora. Outro ponto destacado é a reforma do prédio histórico, que será entregue revitalizado para a cidade. "Fico muito feliz por ter encontrado uma solução, durante o meu mandato, para aquele prédio que é importante para Pelotas", completou.

A prefeitura informa que vem buscando formas de qualificar os serviços do Sanep e, ao mesmo tempo, os patrimônios da cidade, como o Conservatório de Música, que antes tinha parte ocupada pela autarquia e agora passa por requalificação.

Assim que o novo prédio estiver construído, parte da sede do Sanep será instalada no local, com três unidades, o que vai gerar uma economia de R$ 35 mil de aluguel, de acordo com Michele.