Prefeituras do Sul do Estado discutem ações contra gripe aviária

Prefeitos das cidades de abrangência da Associação dos Municípios da Zona Sul se reuniram para planejar a coordenação de ações de enfrentamento à gripe aviária. A reunião foi solicitada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) com o intuito de identificar os pontos que precisam ser melhorados no trabalho que vem sendo realizado pelos municípios e apontar ações que poderão ser realizadas em âmbito Federal em apoio ao trabalho já realizado.

Estiveram presentes na reunião, realizada na véspera do feriado de Finados, prefeitos de diversas cidades da região, como Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, São José do Norte, Tavares e Mostardas, cidades costeiras que já apresentaram casos de mortes de mamíferos marinhos infectados pela influenza aviária. Também estiveram presentes representantes da Secretaria Estadual de Agricultura, da Secretaria Estadual de Saúde, do Ibama e do Mapa.

O primeiro foco de Influenza Aviária (H5N1) registrado no Rio Grande do Sul no ano de 2023 ocorreu no mês de maio, em aves migratórias encontradas mortas nas proximidades da Lagoa Mangueira, na Reserva do Taim. Já a partir do final do mês de setembro, foram registradas mortes de mamíferos marinhos ao longo da costa sul do Estado, tornando-se objeto de atenção para a saúde humana, visto a proximidade de outras espécies de mamíferos que podem portar o vírus com as populações locais. Desde então, as prefeituras das cidades litorâneas, assim como as unidades do Ibama e a Secretaria de Agricultura, têm realizado monitoramento das praias em busca de animais mortos que possam estar infectados com o vírus H5N1.

José Cléber Dias de Souza, Superintendente Federal de Agricultura no Estado, afirma que o Mapa voltou sua atenção ao caso, devido ao aumento considerável de registros e a possibilidade de contágio em animais de produção, sejam de subsistência ou de produção comercial. Durante a reunião, o superintendente ouviu as demandas apresentadas pelos prefeitos e se comprometeu a levar a solicitar subsídio financeiro para a contratação de maquinário para realizar o trabalho de recolhimento e enterro dos animais mortos na costa, se dispondo a avaliar outras possibilidades de colaboração com os municípios.

Segundo o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, é de fundamental importância que exista uma coordenação para a realização deste trabalho. Durante a reunião, alguns municípios expuseram as limitações orçamentárias com que convivem e a dificuldade em arcar com os custos da realização do serviço de monitoramento e, em caso de necessidade, de enterramento dos animais encontrados mortos na costa, conforme indica o protocolo do ministério. Branco salientou que esta aproximação com o Governo Federal permite solicitar seu apoio para estas ações que estão sendo realizadas pelos municípios.