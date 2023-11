Rodovias das Missões recebem R$ 2,2 milhões em obras do Daer

Duas rodovias estaduais na Região das Missões estão recebendo investimentos do governo estadual para melhorar as condições de tráfego e transporte. O Plano de Investimentos 2023 destinou o montante e a obras na ERS-330, entre Tenente Portela a Miraguaí, e na ERS-587, que conecta a BRS-386 e os municípios de Cristal do Sul e Rodeio Bonito.

Executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, os serviços têm como finalidade renovar as condições de trafegabilidade das rodovias. "Ao todo, foram disponibilizados R$ 796 milhões para a malha rodoviária gaúcha este ano, provenientes do Tesouro do Estado, sem necessidade de financiamentos ou empréstimos. Só na região de Palmeira das Missões serão aportados R$ 63,3 milhões, que serão utilizados para obras em ligações regionais, acessos municipais e conservação de rodovias", afirma o secretário Juvir Costella.

De acordo com diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a ERS-330 e a ERS-587 recebem, aproximadamente, R$ 1,1 milhão cada uma. "O trabalho nessas rodovias começou em outubro e deve se estender por novembro. O objetivo principal das intervenções é aumentar a segurança de quem transita nas rodovias", sintetiza.

Na ERS-330, ocorre a aplicação de uma camada asfáltica nos pontos danificados do segmento. Já na ERS-587 acontece a execução de remendos no pavimento, a limpeza das laterais da estrada, a poda e a roçada da vegetação. "Ao realizamos essas intervenções na ERS-587 estamos contribuindo com o escoamento da produção da suinocultura de Rodeio Bonito, que lidera há seis anos a criação de suínos para o abate no Estado", finaliza.