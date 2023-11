Caxias do Sul debaterá realização de feiras populares

O município de Caxias do Sul vai debater em audiência pública na segunda-feira (6) a formalização e capacitação dos expositores da Feira Maesa Cultural e da Feira Turística e Cultural, ambas realizadas em Caxias do Sul. A reunião surgiu por meio de uma solicitação do deputado estadual Pepe Vargas à Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, da Assembleia Legislativa e terá apoio da Frente Parlamentar A Maesa é Nossa, no Legislativo caxiense.

Ambas as feiras são importantes eventos culturais e gastronômicos que atraem milhares de pessoas e expositores de todo o Estado. No entanto, os trabalhadores têm enfrentado diversos desafios que minimizam o desenvolvimento de seus negócios e esse será um dos pontos do debate. Pesquisa recente mostra que o MEI é responsável por 70% dos CNPJs do país, outros buscaram na inspiração artesanal seu modo de agregar rendimentos ou sobrevivência e que apenas em Caxias do Sul há mais de 2 mil artesãos cadastrados.

Para o presidente da Associação Amigos da Maesa (Amaesa), que tem a gestão das feiras, Paulo Sausen, a audiência será um momento de tratar destas experiências, os resultados já atingidos, desafios, entraves legais e alternativas para esse novo modelo de mercado.

O encontro será transmitido pela TV Câmara - Canal 16 da NET e pelas redes sociais do Legislativo (Facebook e Youtube).