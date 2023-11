Pelotas abre inscrições para editais da Lei Paulo Gustavo, contemplando audiovisual e economia criativa

A Prefeitura Municipal de Pelotas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abriu, na sexta-feira (3), as inscrições para dois editais de fomento à cultura por meio da Lei Paulo Gustavo.

O envio das propostas em busca de fomento cultural pode ser realizado até o dia 17 de novembro de 2023 através da plataforma Aqui Tem Cultura pelo link aquitemcultura.pelotas.rs.gov.br.

São dois editais abertos à população para a contemplação de propostas de fomento à cultura: o nº 003/2023, que vai escolher projetos de audiovisual para apoio a produções nesse segmento, e o nº 004/2023, para apoiar a realização de eventos, promover intercâmbio cultural, incentivar o desenvolvimento de qualificação profissional através da realização de cursos, oficinas e formações e a criação e produção da economia criativa e economia solidária no município.

Os editais com todas as normativas e comunicados se encontram disponíveis na íntegra no portal da prefeitura www.pelotas.com.br nas abas serviços/cultura/editais ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Praça Coronel Pedro Osório nº 02, Centro. Outros Esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados, por intermédio do telefone (53) 3225-8355, de segunda a sexta-feira das 8h30min às 13h45min ou então entrando em contado com a prefeitura pelotense pelo e-mail: [email protected]