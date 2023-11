Homem é denunciado por tentativa de homicídio em Pirapó

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul denunciou um homem por tentativa de homicídio contra seu filho e sua esposa na área rural de Pirapó, no Noroeste do Estado. O promotor de justiça de São Luiz Gonzaga, Vinícius Cassol, entendeu que houve uma dupla tentativa de homicídio de forma qualificada.

O homem, de 59 anos, acreditava que estava sendo traído pela sua mulher e, no dia 14 de outubro deste ano, quando apenas os três estavam em casa, tentou matar a companheira, de 60 anos, com um golpe de faca. O filho do casal, de 20 anos, interferiu para proteger a mãe e acabou sendo atingido por um golpe de faca na região do tórax.

Ao perceber que o filho estava gravemente ferido, o agressor anunciou que mataria o jovem e a esposa, além de dizer que, no final, cometeria suicídio. No entanto, o promotor destaca que mãe e filho conseguiram escapar e buscaram socorro médico. A mulher sofreu lesões mais leves pelo corpo, sem necessidade de uma internação hospitalar. O jovem, apesar da gravidade da lesão, recebeu atendimento médico eficaz e conseguiu se recuperar, já tendo recebido alta hospitalar. O autor do fato, por sua vez, acabou sendo preso preventivamente.

Em relação à denúncia e suas qualificadoras, realizadas na terça-feira (31), o promotor diz que a primeira delas é referente ao feminicídio, pois o suspeito deu início ao ato de matar a esposa por suspeitar que ela o estava traindo.

Por fim, ambos os delitos foram praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que, antes de chamar a esposa e o filho para a cozinha da residência — que foi o local dos fatos, o suspeito trancou as portas do imóvel para impedir que os familiares fugissem. Mesmo assim e, após o jovem ter sido esfaqueado, ele e a mãe pularam uma janela da casa para fugir.