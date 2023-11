Gramado recebe espetáculo teatral sobre a cultura afro

Nesta segunda-feira (6), Gramado recebe o projeto Espetáculo Renovação Negra, Sim! A montagem é dirigida ao público infantil, mas extensivo à família, e promove o diálogo com distintos públicos - negros e não-negros - buscando, a partir de uma linguagem acessível, conscientizar sobre a importância do respeito, da empatia, do reconhecimento e da valorização do ser humano, independente de sua cor.

A duração do espetáculo é DE 50 minutos. A apresentação acontecerá no Expogramado em dois horários, às 10h e às 14h.

Negra, Sim! faz um resgate da importância do brincar e conhecer a verdadeira história da cultura afro. Cada cena que se desenrola no palco envolve a plateia na condução do passado e do presente permitindo que o público compare situações e possam dialogar entre si outras possibilidades de educação antirracista.

O espetáculo é realizado com recursos do Pró-Cultura RS FAC - Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do edital FAC das Artes de espetáculo da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).