Programa Lição de Casa beneficiará mais de 9 mil alunos

Em outubro, por meio do Programa Lição de Casa, o governo do Estado começou 11 reformas em escolas, que receberão R$ 2,64 milhões em investimentos.

As mais recentes, iniciadas nesta semana, são em São Leopoldo, Santo Ângelo, Gravataí e Passa Sete. No mês, também foram concluídas 12 reformas, nas quais foram aplicados R$ 2,36 milhões. Ao todo, 9.384 alunos serão beneficiados, além de professores e funcionários das 23 escolas contempladas.

Em São Leopoldo, a EEEF General João Borges Fortes está recebendo reforma nas instalações elétricas, na cobertura, nos forros, nos pavimentos, na rampa, no piso da quadra e nas esquadrias, além da instalação de sanitário para pessoas com deficiência. Os trabalhos, iniciados na segunda-feira (30) resultam de R$ 622.282,33 investidos nas melhorias, cujo prazo de conclusão é estimado em 180 dias.

Nesse mesmo dia, começou a reforma do piso da sala dos professores da EEEF Abílio Lautert, em Santo Ângelo. A obra tem investimento de R$ 37.295,57 e término previsto para 30 dias.

Na terça-feira (31), começou a obra de reforço estrutural das fundações do bloco 1 da EEEF Estado de São Paulo, em Gravataí, além da instalação de piso para circulação externa e recuperação de alvenarias, revestimentos e pisos. Serão aplicados R$ 70.217,79 no projeto, executado pela Potenza Arquitetura. O prazo para conclusão é de 30 dias. Em Passa Sete, a reconstrução da parede dos fundos do ginásio de esportes da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Cristo Rei tem custo de R$ 66.770,06 e deve ser concluída em 60 dias.

A entrega mais recente ocorreu em São Francisco de Paula. Na segunda-feira, foi finalizada a recuperação da parede externa, da estrutura do piso e do banheiro da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Olímpio Soares Pinto. Foram investidos R$ 42.195,36 na obra.

Entre as obras concluídas, o maior investimento foi na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Gastão Bragatti Lepage, em Candelária. Mais R$ 644 mil foram destinados à reforma da cobertura e do assoalho do segundo pavimento de um dos quatro blocos da instituição.