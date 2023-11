Caxias tem nova lei para construção de centro de proteção animal

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou a Lei nº 8.992, que autoriza a administração a contratar com o Badesul Desenvolvimento - Agência de Fomento-RS um empréstimo para a construção do Centro Municipal de Proteção Animal. A sanção ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (1), no Salão Nobre do Centro Administrativo.

O financiamento de até R$ 8 milhões, encaminhado junto ao Badesul, terá 24 meses de carência e prazo para pagamento de 120 meses (10 anos), com taxa de juros de 3% mais Selic. O montante será utilizado para a construção do novo canil e a compra de equipamentos. O projeto de lei que autoriza a operação foi aprovado na Câmara de Vereadores no dia 19 de outubro.

O secretário do Meio Ambiente, João Uez, lembra que serão usados recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Fundema). O projeto, elaborado pela DCA Engenharia, foi apresentado a vereadores, servidores, representantes de organizações não governamentais (ONGs) e imprensa em junho. "O Centro Municipal de Proteção Animal será um espaço adequado para manutenção temporária de cães, gatos e equinos, com o propósito de oferecer tratamento a animais em situação de vulnerabilidade ou vítimas de maus-tratos até serem adotados", diz Uez.

Conforme o projeto, a área de 5,3 hectares localizada no Travessão Aliança, distante 13km do Centro da cidade, tem acesso pela ERS-122, via Estrada dos Romeiros. O Centro terá capacidade para 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, contemplando canis coletivos e individuais, para cães bravios e idosos, para mães e filhotes e gatis. O atual Canil Municipal, em São Virgílio, tem aproximadamente 400 animais. A área total a ser edificada terá 5.550m2.

Segundo o prefeito caxiense, atualmente o Município tem apenas de uma estrutura que acolhe cães vítimas de maus-tratos e/ou machucados, que foi totalmente recuperado. "Com a sanção da lei agora o projeto, que conta com todos os memoriais descritivos prontos, será encaminhado à Cenlic para posterior abertura da licitação", argumenta Adiló. A previsão, nesse contexto, é assinar a ordem de início das obras nos primeiros meses de 2024.

Todas as alas de Canis serão executadas no sistema de pré-moldados em concreto, solução definida para otimizar processos, reduzir custos e promover uma construção mais sustentável, eficiente e inovadora. Acompanharam a sanção da lei, além do prefeito e do titular da SEMMA, o diretor financeiro do Badesul, Kalil Sehbe Neto; os secretários da Receita, Roneide Dorneles, e de Governo, ex-prefeito Flavio Cassina; o diretor de Planejamento e Gestão da Semma, Henrique Koch; e os vereadores Lucas Diel (líder de governo) e Elisandro Fiuza.