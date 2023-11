Itapuã tem coleta de uma tonelada de lixo

Cerca de 60 voluntários do Programa Voluntariado da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) se reuniram, nesta quarta-feira (1), para realizar uma grande ação de limpeza na Praia de Fora do Parque Estadual Itapuã (Pei), uma das unidades de conservação (UC) do Estado. Estima-se que tenha sido recolhida cerca de uma tonelada de resíduos sólidos, incluindo sacolas, latas, garrafas e materiais plásticos diversos.

A ação, que promove a conscientização e a sensibilização para a preservação ambiental, faz parte do Edital Sema 04/2023, que prevê ações de educação ambiental com atividades de um dia a serem realizadas entre outubro e março do próximo ano.

Com maior extensão de faixa de areia (cerca de 17 km), a Praia de Fora foi a escolhida para a primeira atividade de limpeza de praias do Pei. Os resíduos recolhidos estavam acumulados na orla da praia devido ao grande volume de chuvas dos últimos meses.

A bióloga e gestora do Parque, Dayse Rocha, afirmou que a campanha movimenta diversas camadas da sociedade para contribuírem não somente na conservação do meio ambiente, mas no alerta para o descarte apropriado dos resíduos.

"Além de chamar a atenção para esse modo de vida insustentável, essa mobilização é importante para dar visibilidade ao Pei, mostrar a importância da criação da UC, que não é uma área somente de turismo, mas sim um espaço de manutenção da natureza que preserva a própria vida", destacou Dayse.

O material recolhido será destinado às cooperativas do município de Viamão, que poderão comercializar os componentes recicláveis, além de encaminhar as tampinhas plásticas para reaproveitamento em projetos de instituições como o Instituto do Câncer Infantil e a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo.

Segundo a chefe da Divisão de Unidades de Conservação da Sema, Cátia Gonçalves, o acúmulo de contaminante externo acaba ocasionando prejuízo para a fauna do parque, que tem o risco de se alimentar desse material, principalmente microplásticos.

"Para a UC, a atividade de limpeza é importante, porém, torna-se simbólica pela sensibilização ambiental, na medida em que cada participante é impactado por ter vivenciado a experiência no local, podendo levar a mentalidade de proteção ambiental para dentro das comunidades", afirmou Cátia.

O Programa de Voluntariado foi criado pela Sema para coordenar e implementar ações relacionadas à conservação ambiental no âmbito do Estado, buscando o engajamento e a participação cidadã.

"Devemos ter o sentimento de pertencimento, alimentar o amor à natureza, que nos fornece tanto, e compreendermos que há a necessidade de retribuir. Esse sentimento faz com que eu participe do programa" relatou a voluntária Patrícia Rocha.

Localizada em Viamão, a Unidade de Conservação - Parque Estadual de Itapuã completou 50 anos de criação em julho de2023. Ela possui uma biodiversidade vasta, com praias e trilhas ecológicas, além de abrigar um museu com peças históricas relacionadas à Revolução Farroupilha.