Estado apresenta balanço de apoio a vítimas de enchentes

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza apresentaram, na tarde desta quarta-feira (1), um balanço de ações e novas medidas de apoio a vítimas de eventos climáticos adversos ocorridos no Estado nos últimos meses, em especial as enchentes do início de setembro. Entre as novidades, estão a concessão de R$ 2,5 milhões em aluguel social para 945 famílias, o repasse de R$ 50 milhões em transferências fundo a fundo pela Defesa Civil estadual para prefeituras e a extensão de benefícios tributários para municípios inicialmente não contemplados.

A apresentação foi realizada em reunião com a diretoria da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), no Palácio Piratini. Também participaram do encontro secretários de Estado de diversas pastas envolvidas na elaboração e implantação de medidas para amparo às vítimas desde os ciclones registrados em junho e julho até as enchentes de setembro, além de situações pontuais de outubro. No total, a mobilização do Estado já resultou na disponibilização de R$ 1,25 bilhão em recursos públicos extraordinários.

Ao longo da reunião, o governador também destacou as ações já implementadas em diversas áreas para socorrer os municípios afetados - como em habitação, manutenção de rodovias e pontes, recuperação da infraestrutura de escolas, suporte à saúde, apoio em obras, equalização de juros para pequenos negócios, doações via Pix e várias outras frentes.

O governador apresentou a Fase 3 do Programa Volta por Cima, cujas regras foram atualizadas pelo Decreto nº 57.280/2023. Agora, o benefício, que já havia atendido vítimas do ciclone de junho e das enchentes de setembro, será estendido aos municípios atingidos pelos demais eventos climáticos ocorridos entre julho e outubro e com situação de emergência homologada pelo Estado. Também será adicionado o público de baixa renda nos municípios em situação de calamidade pública, homologados pelo Estado, em decorrência do evento climático ocorrido entre 4 e 6 de setembro.

Por meio do programa, o governo já destinou R$ 22,5 milhões para auxílio financeiro às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza cadastradas no CadÚnico e que residem nas áreas em que foi decretada situação de emergência ou calamidade.

O Volta por Cima beneficiou 1.726 famílias em 22 municípios na Fase 1 e, na Fase 2, 2.588 famílias em 38 municípios. Os créditos são realizados no Cartão Cidadão, no valor de R$ 2,5 mil para famílias desabrigadas ou desalojadas, e de R$ 700 para famílias atingidas que tiveram dano parcial em sua residência.

O governo destinará R$ 2,5 milhões para o pagamento de benefícios temporários de aluguel social e auxílio funeral para famílias desabrigadas nos municípios do Vale do Taquari. Desse total, R$ 2,38 milhões já estão com destinação definida. A medida beneficiará 945 famílias em dez municípios afetados.

Serão pagas seis parcelas mensais por família, no valor de R$ 400 cada, totalizando R$ 2,268 milhões. A medida contempla os municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Taquari e Venâncio Aires. Para o auxílio funeral, já estão reservados R$ 116,6 mil.

O Estado ofereceu ainda para empresas a prorrogação, até 28 de dezembro, de pagamento de ICMS referente a julho, agosto e setembro deste ano, sem incidência de juros e multas. Para empresas do Simples Nacional, também foram prorrogados os recolhimentos com vencimento em 20 de setembro, 20 de outubro e 20 de novembro para 28 de março, 30 de abril e 31 de maio de 2024, respectivamente.

Nesta quarta, foi anunciada a inclusão dos municípios de Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado, Taquari e Venâncio Aires entre os beneficiados.