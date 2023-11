Fenamassa em Antônio Prado com expectativa de público superior a 35 mil

Durante 10 dias, a praça Garibaldi, em Antônio Prado, será palco da 8° edição da FenaMassa. O Festival Nacional da Massa começa na próxima nesta sexta-feira (3), e vai até o dia 19 de novembro. Os visitantes poderão degustar as mais diversas variedades de massas nos três restaurantes que participarão do evento.

A abertura oficial está marcada para às 19h30min. Na primeira noite, os destaques serão o espetáculo humorístico de Paulinho Mixaria e o show acústico de Miguel Fontana. Os organizadores esperam, neste ano, ultrapassar os números da edição anterior, realizada em 2022, que contabilizou 35 mil pessoas, mais de 12 mil refeições servidas e um faturamento superior a R$ 1,3 milhão.

"A FenaMassa é uma celebração que vai além de uma festa. O evento valoriza e promove os nossos pontos turísticos, gerando empregos e movimentando a nossa região. Estamos animados com a expectativa de que este ano a festa traga um aporte de R$ 3 milhões para a economia da cidade. É um orgulho ver como a FenaMassa contribui de forma profissional para o crescimento e desenvolvimento local, destaca o prefeito de Antônio Prado, Roberto José Dalle Molle.

O evento é uma iniciativa da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuária e Turismo de Antônio Prado (CIC). A edição terá 40 atrações musicais, artesanato, oficinas gastronômicas gratuitas e os jogos da Colônia.

"O festival surgiu com o objetivo de oportunizar o desenvolvimento e a profissionalização do setor gastronômico de Antônio Prado. Ao longo dos anos, sempre manteve a característica da gastronomia típica local com o diferencial de apresentar uma vivência única aos visitantes. Com isso, busca-se fomentar o setor de massas e os expositores locais, unindo gastronomia, atrações artísticas e culturais", explica a presidente da FenaMassa 2023, Paula Lovatel Soso.